Shaq ne comprend pas que les Cleveland Cavaliers aient été offensés par les propos maladroits et sans doute involontaires de leur coach John Beilein.

Shaquille O'Neal n'a pas franchement goûté la polémique autour du lapsus supposé de John Beilein, le coach des Cleveland Cavaliers (qui a qualifié ses joueurs de "thugs", voyous en VF, alors qu'il voulait dire "slugs", limaces). Si certains ont critiqué l'approche de Beilein, évoquant la connotation parfois raciste accolée au terme, Shaq trouve sidérant que ses joueurs aient réclamé des excuses pour si peu. C'est ce qu'il a expliqué sur le plateau d'Inside the NBA sur TNT.

"Si tu as besoin qu'on te fasse des excuses parce que ton coach t'a traité de 'thug', tu ne gagneras jamais. Tu es soft, un point c'est tout. Vu qu'ils ne jouaient clairement pas comme des 'thugs', je crois Beilein quand il dit qu'il voulait dire 'slugs'. C'est être vraiment sensible... J'ai grandi dans les années 80 e on m'a traité de bien pire que ça quand j'étais joueur. Croyez-moi".

Les Cavs ont remporté le match qui a suivi cette polémique, notamment portés par Tristan Thompson (35 points), l'un des joueurs avec lesquels John Beilein a le plus de mal à communiquer depuis son arrivée.