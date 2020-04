Shaquille O'Neal est rarement considéré comme un très grand défenseur. Si le "Big Cactus" a été l'un des joueurs les plus dominants de l'histoire sur le terrain, c'était davantage pour son apport offensif. On notera néanmoins qu'il est parvenu, en mettant un peu l'accent des deux côtés du terrain, à être élu trois fois dans la All-Defense Second Team. A en croire l'intéressé, si on l'a si peu vu nommé pour des distinctions individuelles défensives, c'est parce qu'il l'a bien voulu. Comme il l'a expliqué à Bleacher Report, Shaq aimait tellement certains joueurs qu'il ne se sentait pas le coeur d'aller les contrer à chaque fois...

Les joueurs en question ? Jason Williams, Vince Carter, Tracy McGrady et Allen Iverson. Au sujet de ce dernier, qu'il a affronté lors des Finales NBA 2001, Shaq a même précisé :

"J'aurais pu bloquer les tirs d'Allen Iverson un paquet de fois. C'est juste que je ne le voulais pas".

S'il avait voulu glaner une bague de plus, Shaq aurait sans doute mieux fait de contre aussi un peu plus les tirs de certains joueurs des Detroit Pistons en 2004 par exemple...

