Sur le plateau d'Inside the NBA sur TNT cette semaine, Shaq a évoqué quelques souvenirs de jeunesse, notamment au moment de son arrivée dans la ligue à Orlando. Interrogé sur les joueurs qui l'impressionnaient le plus, le "Big Cactus" a fait une petite confession. Non seulement il était impressionné par les stars en question, mais il n'en menait pas large au moment de les affronter.

Shaq : "J'étais terrifié sur le terrain. Ouais..."

Charles Barkley : "Tu avais peur de Michael Jordan ?"

Shaq : "Ouais... Pendant tout le match. J'avais peur qu'il me dunke dessus. Ces trucs que je voyais à la télé quand j'étais à la fac, c'était... vraiment vrai. [...] J'étais terrifié par Mike. Par Charles Barkley aussi, Patrick Ewing et David Robinson. Ils me faisaient peur".

Kenny Smith : "Pas Olajuwon ?"

Shaq : "Non, pas Olajuwon. Ces gars étaient méchants. Hakeem était gentil".

Par la suite, Shaq s'est montré nettement moins impressionnable. C'est même plutôt lui qui inspirait la crainte chez ses adversaires, particulièrement au plus fort de sa domination avec les Los Angeles Lakers.

L'extrait de Inside the NBA sur TNT le 19/01/2020