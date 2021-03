Shaqtin A Fool : La séquence complètement WTF de Theo Maledon

Le Français du Thunder Theo Maledon a enchaîné les ratés et mériterait une première apparition dans le Shaqtin A Fool.

Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Theo Maledon a eu beau tout tenter, la balle ne voulait décidément pas finir dans le cercle. Le Français a enchaîné trois ratés assez spectaculaires lors de la victoire du Thunder contre les Timberwolves hier soir (112-103). Tout a commencé avec une contre-attaque anodine dans le premier quart temps. L’ancien joueur de l’ASVEL a raté son layup (ou son dunk). Mais il a pris son propre rebond. Et là, il a clairement essayé de dunker. Encore raté.

Sur la possession suivante, le jeune homme perdait le ballon. De quoi donner le ton de sa rencontre. En effet, Theo Maledon a été assez maladroit et il a fini avec 3 sur 12 aux tirs. Mais sa prestation reste complète ! Parce qu’au final, il a terminé avec 9 points, 4 rebonds, 5 passes, 1 interception et 1 block. Et le Thunder l’a emporté, aussi grâce à son apport.

En revanche, c’est bel et bien un beau baptême du Shaqtin A Fool pour le rookie avec cet enchaînement de loupés.

CQFR : Rudy Gobert en mode muraille, Houston gagne un match de basket !