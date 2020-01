Le débat fait souvent rage entre les joueurs des différentes époques pour savoir si les uns et les autres seraient capables de dominer une autre ère que la leur. Shaquille O'Neal fait partie de ceux qui croient que celle du small ball que l'on vit actuellement n'est pas synonyme d'échec obligatoire pour un big man ambitieux. C'est ce qu'il a expliqué sur ESPN vendredi.

"Si un big man arrive dans la ligue aujourd'hui avec l'intention de dominer, il peut le faire. Et il peut le faire facilement ! Tout simplement parce qu'aujourd'hui la NBA s'est éloignée de la notion d'impact physique. Les équipes de la ligue ne savent plus comment jouer ce style de basket".

C'est en ce sens qu'il avait exprimé sa déception, en même temps que Charles Barkley, de ne pas voir Joel Embiid être plus dominant. Ou du moins ne pas produire suffisamment d'efforts pour l'être tous les soirs et devenir le meilleur joueur du monde.

Shaq believes that the tough 'Big Man' that dominated in the paint is a lost art in today's NBA. pic.twitter.com/BBNjcwBKpy

— ESPN (@espn) January 3, 2020