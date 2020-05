Shaquille O'Neal était un intérieur "dominant" à son époque. Sur les parquets, l'ancien pivot des Los Angeles Lakers était un vrai rouleau-compresseur, qui marchait régulièrement sur ses adversaires. En dehors des terrains, il était aussi une vraie terreur et imposait le respect à ses pairs. En 1998, le joueur du Utah Jazz Greg Ostertag a cependant eu la mauvaise idée de chercher le Big Diesel. Alors que la franchise de Salt Lake City venait de se qualifier pour les Finales NBA en écrasant la formation californienne (4-0), le pivot texan a commencé à chambrer O'Neal. Quelques mois plus tard, en pré-saison, la réponse du Shaq a été terrible selon Karl Malone...

"Nous avions un jeune mec dans l'équipe, et nous pensions qu'il était ce dont nous avions besoin. Enfin, jusqu'à ce qu'il rencontre Shaq et les Lakers en pré-saison. Il l'a giflé, le gars en a perdu ses lentilles et Greg Ostertag a été détruit pour le reste de sa vie.

Avant ce match de pré-saison, Shaq est venu me voir et m'a dit : 'si je vois cet ..., je vais le claquer'. Et il n'avait pas menti. Nous attentions pour sortir et Shaq est venu directement sur lui. 'Mec, je t'avais dit d'arrêter de dire de la merde'. Avant même de pouvoir répondre, Ostertag était par terre en train de chercher ses lentilles. Ce moment a détruit le reste de sa carrière", a ainsi assuré Karl Malone lors d'Inside Stuff’s ’90s Reunion.

A la suite de cet incident, la NBA a carrément changé son règlement pour éviter que les équipes puissent se croiser avant un match. Il ne fallait pas chercher Shaquille O'Neal.