Shaquille O’Neal s’excuse d’avoir inventé une rumeur bidon sur David Robinson

Shaquille O’Neal n’avait pas l’éthique de travail d’un Michael Jordan ou d’un Kobe Bryant. Mais c’était tout de même un sacré compétiteur déterminé à gagner. Et il avait besoin de motivation pour se surpasser. Quitte à raconter des bobards. Comme pour ses duels avec David Robinson, l’un des pivots les plus dominants des années 90. Shaq a raconté que la légende des Spurs lui avait refusé un autographe et que c’est ce qui le motivait. Sauf qu’en réalité, c’était complètement faux. Et c’est lors d’une téléconférence entre anciens joueurs que le géant des Lakers s’est excusé.

« David, je voudrais m’excuser pour avoir inventé cette rumeur. David m’a mis dans l’ombre quand il est arrivé à San Antonio [Shaquille O’Neal était au lycée à San Antonio], donc je le détestais à cause de ça. Et lors des premières années dans la ligue, il avait l’habitude de me tuer, donc j’ai inventé cette histoire pour être en colère. Il n’arrêtait pas de courir d’un côté à l’autre du terrain et je me disais : ‘moins vite.’ Donc j’ai inventé tout ça. »

Cette histoire a fait rire l’audience, évidemment. Et David Robinson en a remis une couche en révélant qu’O’Neal s’était déjà excusé en 1996 lors de leur campagne commune avec Team USA aux Jeux Olympiques.

« Je suis allé le voir et je lui ai demandé ce que c’était cette histoire d’autographe. Et il m’a répondu ‘Désolé, j’ai tout inventé’ ».

Sacré Shaq.