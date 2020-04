Même à 37 ans, Shaquille O'Neal ne ratait jamais une occasion de donner une leçon à ses rivaux, surtout les plus jeunes. Illustration ici avec Dwight Howard.

En fin de carrière, Shaquille O'Neal n'était plus que l'ombre (gigantesque) du pivot qui dominait la NBA. Logique. Mais à 37 ans, le géant avait tout de même encore de la ressource. Suffisamment pour passer un petit pont à Dwight Howard avant de le prendre de vitesse pour claquer un dunk. Le plus beau dans tout ça ? Howard le chambrait et faisait le malin avant de se faire humilier.