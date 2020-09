L’ombre de Shaq plane sur les Finales NBA depuis… 35 ans !

Shaquille O'Neal a un lien assez amusant avec les Finales NBA, même lorsqu'il n'y participait pas ou plus. Et ça continue en 2020 !

Peut-être connaissez vous le jeu "Six Degrees of Kevin Bacon", qui permet de démontrer que deux personnes qui ne se connaissent ni d'Eve, ni d'Adam, ont un lien plus étroit qu'il n'y paraît. Pour la NBA, ce jeu pourrait s'appeler "Six Degrees of Shaquille O'Neal".

Une série époustouflante s'est poursuivie dimanche, après la qualification du Miami Heat, qui a rejoint les Los Angeles Lakers en Finales NBA. Figurez-vous que depuis 35 ans, avant même que Shaquille O'Neal n'ait été drafté par Orlando en 1992, les Finales NBA ont toujours compté au moins un joueur qui a été coéquipier de Shaquille O'Neal à un moment dans sa carrière. Et ce à partir des Finales 1985 !

Cette année, et alors que Shaq a pris sa retraite il y a 9 ans, 7 joueurs ont déjà foulé les parquets NBA en portant le même maillot que lui : LeBron James, Rajon Rondo, Jared Dudley, Danny Green, Avery Bradley, Udonis Haslem, et Goran Dragic. C'est évidemment plus que n'importe qui dans l'histoire de la NBA pour le moment.

LeBron James peut évidemment espérer battre cet amusant record un jour, au vu de sa longévité. Petit problème : à chaque saison durant laquelle le "King" continuera de jouer et d'atteindre les Finales, la série de Shaq, avec lequel il a évolué chez les Cleveland Cavaliers, se poursuit elle aussi !