Shaquille O’Neal raconte comment il prévient ses enfants au sujet de la police

On vit dans un monde où les noirs sont tués jusqu’à cause de leur couleur de peau. Un énième exemple aux Etats-Unis avec la mort de George Floyd, étouffé par le genou d’un policier. Une affaire tragique qui a entraîné des manifestations un peu partout sur la planète. Parce que ce racisme, les noirs le vivent au quotidien et notamment au pays de l’Oncle Sam. Au point où les parents sont obligés de faire de la prévention en expliquant à leurs enfants comment réagir face à la police. C’est ce que fait Shaquille O’Neal.

« Je leur en parle constamment. D’abord, je leur dis qu’ils doivent essayer de calmer le jeu en restant respectueux parce qu’il faut comprendre qu’ils ont face à eux des gens qui font leur boulot », confie l’ancien All-Star mais aussi ex-agent de police en Floride. « Si ça se complique, ne dites rien, juste obéissez. Et ensuite vous m’appelez. Si ça part en vrille, je m’en chargerai. »

Se taire et obéir pour laisser quelqu’un d’autres se plaindre ensuite, c’est plus facile en tant que fils de Shaquille O’Neal, une personnalité publique qui a de l’influence. Mais comment faire quand on est l’enfant d’un individu plus lambda ? C’est là que le vrai problème se pose.

Surtout que, comme Shaq le reconnait, « Mr. Floyd a obéit aux policiers ». Et il a quand même été tué. Dans tous les cas, c'est absolument fou qu'un père soit obligé d'expliquer à ses enfants ce genre de choses. Comment réagir devant la police. Ils ne devraient pas à avoir peur de ceux qui sont censés protéger le peuple. Mais c'est bien la triste réalité aujourd'hui et il est temps que ça change.