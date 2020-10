La réponse cinglante de Shaquille O’Neal aux critiques sur son talent

Shaquille O’Neal était un monstre physique beaucoup trop costaud, grand et agile à la fois pour ses adversaires. C’est d’ailleurs en écrasant tout sur son passage que le pivot a décroché quatre titres, dont trois de suite sous les couleurs des Los Angeles Lakers en 2000, 2001 et 2002. Mais malgré ce palmarès bien garni, le pivot Hall Of Famer a souvent été accusé de prendre le boulot à la légère. De ne pas bosser autant que… Kobe Bryant, son compère et rival de l’époque par exemple. Un compte Instagram qui suit l’actualité de la NBA a voulu remettre à jour ces critiques. Avant de subir de plein fouet la réponse punchlinesque du Big Diesel.

« Avis impopulaire : Shaquille O’Neal ne devrait pas autant l’ouvrir à propos des autres joueurs. Il a été béni par un corps unique et ce n’est pas ça, avoir du talent. Shaq bossait à peine. Il n’est pas resté longtemps au sommet. Il n’a aucune idée de ce que certains doivent réaliser pour en arriver là. »

Ce à quoi il a donc répondu : « Et malgré tout, il était quand même le joueur le plus dominant de tous les temps. » Une affirmation un peu osée de la part de l’ancienne superstar. Mais c’est vrai que c’est typiquement l’impression qu’il renvoyait quand il marchait sur le reste de la ligue à coup de gros dunks. Il était tellement au-dessus physiquement. Il ne s’entraînait peut-être pas assez, ou en tout cas il n’en faisait certainement pas assez pour se maintenir en forme, mais ça restait un compétiteur qui en voulait. Sa maladresse aux lancers-francs est légendaire mais Shaquille O’Neal avait quand même quelques moves, une lecture du jeu sur les prises-à-deux – surtout grâce à Phil Jackson – et une maîtrise de son corps phénoménale. Ce n’était pas juste inné. Il y avait aussi clairement un talent. Et un sacré sens de la répartie.

