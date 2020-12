Pour Shawn Kemp, Michael Jordan a menti à propos de Gary Payton

Michael Jordan disait dans « The Last Dance » qu’il n’était pas inquiété par Gary Payton lors des finales 96, Shawn Kemp assure que si.

Michael Jordan s’est fait une promotion sans précédent auprès de la plus jeune génération avec « The Last Dance. » Un documentaire qui séduit aussi les plus âgés, en ravivant de vieux souvenirs, mais qui est clairement à l’avantage de la légende des Chicago Bulls. Sa carrière et ses exploits sont retracés, remis dans le contexte, mais aussi un brin romancés. Logique.

Les finales 1996 contre les Seattle Supersonics sont évidemment abordées. Et notamment la défense de Gary Payton sur « His Airness. » MJ assure dans le doc qu’il n’a jamais été inquiété par « The Glove. » Shawn Kemp n’est pas d’accord.

« J’adore Michael Jordan. J’apprécie le fait d’avoir eu la chance de jouer contre lui. J’ai regardé The Last Dance et il est clair que le documentaire était fait pour lui rendre hommage. » « Quand il dit que Gary ne le stoppait pas, c’est une blague. Gary était chaud sur lui. On l’a mis en difficulté. Mais bon, c’est MJ. Il ne vous dira pas quand il est en galère et il ne vous dira pas quand il se sent très bien. Il essaye juste de vous dominer tout le temps. »

Michael Jordan et les Bulls avait fini par s’imposer 4 manches à 2 contre les Sonics de Gary Payton et Shawn Kemp après avoir mené 3-0.

