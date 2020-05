Sherman Douglas : le joueur NBA porte-bonheur de Michael Jordan

C'était l'une des stats qui traînait dans les couloirs de la ligue cette saison. Jusqu'à cette saison 2019-20, dont on se sait encore si elle ira à son terme, LeBron James était invaincu contre un joueur au cours de toute sa carrière. 28 victoires et aucune défaite. Une folle série qui s'est interrompue le 20 janvier dernier avec le succès des Celtics face aux Lakers. Ce joueur, il s'agit de Kemba Walker. Le souffre douleur du King. En son temps, Michael Jordan a aussi connu cet adversaire porte-bonheur.

Sauf que MJ n'a, lui, jamais lâché une seule rencontre en trente confrontations à ce joueur qui a pourtant connu trois formations du temps où son Altesse régnait sur les parquets. Miami, Boston, Milwaukee et New Jersey (anciennement Brooklyn pour les plus jeunes).

11 points de moyenne en carrière. 5,9 passes de moyenne dont une pointe à 8,8 en 93-94. Sorti de Syracuse et drafté au 2e tour. Membre de la All-Rookie Team en 1990. Surnommé "The General". Je suis ? .... Je suis ? .... Sherman Douglas ! (ouais, pas simple...)

À une année près, les deux hommes auraient même pu se retrouver lorsque Michael Jordan portait la tunique des Wizards. MJ est avec Larry Bird le seul joueur de l'histoire avec une telle stat. Sauf que Bird n'a lui battu sa victime préférée, Major Jones, qu'à 19 reprises.