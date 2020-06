L’ancien coach d’Allen Iverson donne le vrai problème des Sixers

Larry Brown a pris le recul pour analyser la situation et les difficultés rencontrées par les Philadelphia Sixers cette saison.

Les Philadelphia Sixers sont passés à quatre rebonds malchanceux de disputer les finales de Conférence Est l’an dernier. Ils rêvent de faire mieux cette saison. Mais malgré la présence de plusieurs stars dans l’effectif, Joel Embiid et ses coéquipiers semblent un ton en-dessous des principaux candidats au titre. En réalité, ils déçoivent. Seulement sixièmes à l’Est. Et même si les surprises ne sont à exclure avec cette fin de saison chamboulée, disputée au sein d’une « bulle » à Orlando, les Sixers semblent avoir des lacunes assez profondes. Comme un manque évident de complémentarité entre les différentes pièces de l’effectif. Passé par Philly, Larry Brown donne son point de vue d’expert.

« Je suis un grand fan d’Al Horford mais ce n’est pas un poste quatre. Il avait un avantage incroyable en jouant pivot parce que ses adversaires ne pouvaient pas défendre sur lui alors que lui en était capable. Je suis un grand fan de Tobias Harris mais ce n’est pas un trois. Même chose, il peut défendre sur des quatre alors qu’ils ne peuvent pas défendre sur lui. Je pense qu’ils ne sont pas utilisés à leur position naturelle et ça affecte tout le reste. »

Nous sommes entièrement d’accord avec lui. C’est d’ailleurs un aspect que nous avons souligné plusieurs fois dans nos différents articles tout au long de la saison. Tobias Harris ne peut plus jouer trois dans cette NBA. Idem pour Al Horford qui est maintenant un pivot. En faisant le choix de jouer grand, les Sixers se ralentissent et embouteillent leur raquette. Il y a un vrai problème de spacing et de cohérence.