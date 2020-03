Le COVID-19 continue de s’étendre dans le monde et plusieurs franchises NBA sont frappées par l’infection comme les Philadelphia Sixers et les Denver Nuggets.

Après Rudy Gobert et Donovan Mitchell du Jazz, après Christian Wood des Pistons, après quatre membres des Nets dont Kevin Durant et après deux joueurs des Lakers et Marcus Smart des Celtics, ce sont les Sixers et les Nuggets qui enregistrent leurs premiers cas de coronavirus. Les informations ont été rapportées par les franchises, relayées par ESPN.

Les cas positifs peuvent concerner des joueurs et des coaches, voire même des assistants au sein de l’organisation. Les clubs n’ont pas donné plus de précisions sur le sujet pour l’instant. Il y a trois personnes atteintes du coronavirus à Philadelphia et une à Denver, cette dernière ayant d’ailleurs ressenti des symptômes grippaux.

Les Sixers sont les derniers à avoir affronté les Pistons de Christian Wood. Ce dernier avait joué alors qu’il était malade le matin même…

Les deux équipes, et plusieurs autres, vont désormais rester en quarantaine. Ce qu’elles auraient sans doute dû faire bien avant.