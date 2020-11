Les Sixers, l’espoir d’un véritable renouveau offensif ?

Les Philadelphia Sixers ont connu d'énormes changements sur cette intersaison. Dans la foulée des arrivées de Doc Rivers et de Daryl Morey, l'effectif a été grandement chamboulé. Si le duo Joel Embiid - Ben Simmons dispose, pour l'instant, de la confiance des dirigeants, le groupe des 76ers a évolué autour des deux hommes.

On pense notamment aux arrivées de Seth Curry, Danny Green et même Dwight Howard. Pour cette équipe, le défi sera de passer un cap, notamment en Playoffs. Et pour cela, Philadelphie va devoir améliorer son efficacité offensive.

Et avec les mouvements effectués, Morey se montre particulièrement confiant à ce sujet.

"L'attaque a été bien évidemment l'une des plus grandes faiblesses de l'équipe l'an dernier. Mais je pense qu'avec les arrivées de Doc, Dave Joerger, Seth et Danny, nous pouvons atteindre le Top 10 de la NBA. Surtout avec les changements des rôles sous les ordres de Doc. Puis il y a une chose que je n'écoute pas assez : la force de ce groupe réside avec la profondeur du banc avec des joueurs de qualité. Je pense que ça peut faire la différence", a noté Daryl Morey sur Reddit.

Les Sixers, nouveau régime mais toujours les mêmes erreurs

Les Sixers ont de grands espoirs. Et il s'agit très probablement de la dernière chance pour les leaders de ce groupe. A eux de saisir cette ultime opportunité...