Alec Burks et Glenn Robinson III viennent renforcer le banc des Sixers, tandis que les Warriors obtiennent trois seconds tours de draft en contrepartie.

Ça ne va pas très fort à Philadelphia. Déclarée candidate au titre, la franchise de Pennsylvanie plafonne à la sixième place de la Conférence Est. Le vestiaire serait même rongé par des soucis internes – ce qu’Al Horford a avoué publiquement sans en révéler la nature hier. L’équipe manque de cohésion. Peut-être parce qu’elle manque de profondeur et d’adresse extérieure. Les dirigeants ont donc essayé de fixer le problème en montant un transfert cette nuit.

Selon Adrian Wojnarowski, les Sixers ont donc récupéré Alec Burks et Glenn Robinson III. Les deux ailiers arrivent en provenance des Warriors. Pour mettre la main dessus, Philly a cédé trois picks du second tour (celui de Dallas en 2020, le sien en 2021 et celui de Toronto en 2022).

Alec Burks tourne à plus de 16 points par match avec Golden State depuis le début de la saison. Avec un très correct 37% de réussite derrière l’arc. Robinson est lui à 13 points et 40% de loin. Ils vont pouvoir étirer un peu les lignes en attaque. Mais ce n’est pas dit que ces deux recrues suffisent à réellement faire la différence en faveur des Sixers.