Slam Dunk Contest 2021 : Un sacré client de la partie

On attend tous de connaître les participants du concours le plus attendu du All-Star Game qui aura lieu dimanche prochain. Zion Williamson fera-t-il partie des candidats ? Derrick Jones Jr tentera-t-il le doublé ? Réponses dans les tous prochains jours. Toutefois, on connait le tout premier participant à ce Slam Dunk Contest 2021. Et on peut dire qu'il y a client.

Après Julius Randle, sélectionné pour le grand match, les Knicks auront un second représentant à cette journée spéciale. Obi Toppin a, en effet, accepté l'invitation pour participer au concours de dunk. Le rookie explosif a tout pour faire très bonne figure dans ce SDC. Pour rappel, il a quand même calé un rider en plein match lorsqu'il était à la fac. À l'entraînement, c'est pas mal non plus.