Son joueur sur NBA2K sniffe un énorme rail de coke avant d’entrer sur le terrain

Il y a quelques années, la NBA avait dû lutter contre la consommation de drogues dures chez beaucoup de ses joueurs. Fort heureusement, elle était parvenue à éradiquer petit à petit le fléau que représentaient notamment la cocaïne et l'héroïne. NBA2K21 a très involontairement ravivé ce souvenir. Un joueur a posté la vidéo d'un bug survenu lors d'une partie avec son avatar dans le jeu. On y voit son joueur s'approcher de la table de marque et donner l'impression de sniffer un gigantesque rail de coke avant d'entrer sur le terrain, tout excité et prêt à en découdre.

Da hell going on with 2k😭😭😭😭 pic.twitter.com/ZQOkvsWGlI — BLACK ADAM SCHEFTER (@B1ackSchefter) March 10, 2021

Rassurez-vous, il ne s'agit bien que d'un glitch. Les créateurs du jeu n'ont pas soudainement décidé d'ajouter le badge coke pour améliorer les performances d'un joueur. En tout cas, ce n'est pas prévu avant plusieurs éditions...