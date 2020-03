Depuis quelques jours, le sujet de la draft de Darko Milicic par les Detroit Pistons en 2003 fait de nouveau parler. C'est un sujet récurent évidemment, mais le débat est remonté à la surface lorsque Carmelo Anthony, qui a été drafté juste derrière Darko en 3e position et donc snobé par Detroit, a déclaré lors d'une discussion avec D-Wade qu'il aurait certainement gagné 2 ou 3 titres si les Pistons l'avaient choisi en deuxième position à la place de l'intérieur serbe.

Cela nous a rappelé un moment assez hilarant. Et en cette période de confinement où les retours en arrières sont nombreux, on s'est dit que revenir sur la réaction de Rip Hamilton pouvait faire du bien à tout le monde. Membre éminent des Detroit Pistons de 2002 à 2011, Rip avait été interrogé par ESPN en 2014 sur le sujet de cette draft. Le journaliste lui avait demandé : "Honnêtement, quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris que les Pistons avaient drafté Darko ?"

Rip Hamilton s'était tout d'abord fendu d'un rire et avait ensuite expliqué calmement : "Quand vous avez encore Carmelo Anthony de disponible... Oh man, c'est difficile de ne pas le prendre. Je pense que j'ai eu la même réaction que tout le monde." Et là, il prend une pause simplement magnifique et ne bouge plus. On vous laisse apprécier cette tête qu'il a gardé pendant près de 30 secondes !!

Rip Hamilton’s reaction when the Pistons drafted Darko 💀💀💀 (🎥 ESPN / Highly Questionable) pic.twitter.com/ob7fv6yGtP — NBA Central (@TheNBACentral) March 29, 2020

Pour rappel, la draft 2003 est reconnue comme étant une des plus lourdes de l'histoire et celle qui est à l'origine du fameux "Banana Boat Crew". Les 5 premiers picks étaient :

1. LeBron James

2. Darko Miličić

3. Carmelo Anthony

4. Chris Bosh

5. Dwayne Wade