Il s'agit d'un vrai changement historique en NBA. Selon les informations du journaliste de Yahoo Sports Chris Haynes, la NBA et Spalding ont décidé, d'un commun accord, d'arrêter leur collaboration. Fournisseur officiel des ballons de la grande Ligue depuis 37 ans, Spalding arrivait en fin de contrat et n'a visiblement pas réussi à trouver un terrain d'entente avec la NBA pour poursuivre cette aventure. A partir de la saison 2021-2022, la 75ème de l'histoire de la Ligue, Wilson va ainsi prendre le relais. Il s'agit d'un retour au source puisque la marque a été le premier fournisseur de ballons de la NBA entre 1946 et 1983.

Yahoo Sources: NBA moving on from Spalding as the official game ball partner to Wilson, starting with the 2021-22 season. https://t.co/1nei5nSF8I

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) May 13, 2020