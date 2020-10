Les Brooklyn Nets sont l’une des équipes qu’on est le plus impatient de revoir. Avec les retours de Kevin Durant et de Kyrie Irving, le potentiel est immense. Mais la tâche s’annonce rude pour Steve Nash car il va falloir trouver la bonne harmonie, avec un groupe plutôt dense. En tout cas, Spencer Dinwiddie a sa petite idée sur le rôle qu’il se voit jouer.

Interviewé dans The Jump, celui qui n’a pu jouer dans la bulle d’Orlando à cause de la Covid 19 s’est comparé à Draymond Green :

« Evidemment, nous ne savons pas qui débutera les matches et qui sortira du banc. A l’exception de KD et Kyrie, bien sûr. Mais en tout cas, avec tout ça, si on suit le modèle des Golden State Warriors, je me vois comme le Draymond Green, le ‘glue guy’.

Des fois je prendrai 10 rebonds, d’autres je ferai 10 pds. Parfois, je scorerai un peu plus parce qu’évidemment, on a point guard hyper dynamique. Nous avons aussi le plus grand scoreur de l’histoire. C’est comme ça que je l’ai toujours vu. Je serais béni de remplir ce rôle cette année et d’essayer de remporter un titre. »