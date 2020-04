Spencer Dinwiddie sera aux JO, mais pas avec Team USA

Spencer Dinwiddie devrait être de la partie pour les Jeux Olympiques 2021 à Tokyo. Pas avec Team USA, dont il aurait très bien pu défendre les couleurs si Gregg Popovich l'avait inclus dans la liste élargie des pré-sélectionnés, mais avec une nation dont il vient d'acquérir le passeport.

Selon ESPN, le meneur des Brooklyn Nets sera l'unique joueur naturalisé du Nigeria au Japon. L'équipe entraînée par Mike Brown avait déjà retenu deux joueurs NBA, mais tous pouvaient s'appuyaient sur des origines nigérianes suffisantes pour ne pas avoir à se lancer dans le même processus administratif : Josh Okogie et Al-Farouq Aminu.

C'est une recrue de choix pour le Nigeria, qui est déjà la meilleure nation africaine et va pouvoir jouer les outsiders avec un groupe solide et renforcé par l'excellent Spencer Dinwiddie. Ce dernier sort de la meilleure saison de sa carrière en NBA, avec 20.6 point et 6.8 points de moyenne, dans un rôle de titulaire.

Les stats de Spencer Dinwiddie en 2019-2020