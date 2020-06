Après le très subtil (…) et efficace « fuck le 12 » de Ja Morant, Spencer Dinwiddie boxe dans un tout autre domaine quand il s’agit de trouver un message à faire passer sur son maillot. Comme le jeune meneur des Memphis Grizzlies, le joueur des Brooklyn Nets veut jongler avec son numéro pour faire un jeu de mots (un jeu de chiffres ?). Il porte le 26. 26, comme la dette des Etats-Unis en… trillions de dollars. Ce sera donc « trillion » qui sera inscrit au dos de Dinwiddie. Il l’a lui-même révélé sur Twitter.

« Il y a beaucoup de problèmes dans le pays actuellement. Je pense que le fait que le pays a une dette de 26 trillions est assez haut placé dans la liste. »

A lot of issues at the moment. I think the fact that the country is 26 (ironically) Trillion dollars in debt is high on the list

