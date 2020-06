Spencer Dinwiddie achète une baraque à San Antonio, les fans des Spurs s’enflamment

Il en faut peu pour faire rêver les passionnés de basket, surtout en ces temps difficiles sans match à se mettre sous la dent. Du coup, quand un joueur de New York achète une villa à San Antonio… ça suscite de suite des interrogations. Spencer Dinwiddie en a fait l’expérience ce weekend. Le meneur des Nets était de passage dans le Texas avec sa petite amie. Et ils ont mis la main sur une toute nouvelle maison.

What? — Gervin Year #44 (@jimmycfields) June 8, 2020

Ça a suffit pour que les supporteurs des Spurs s’emparent du post et se mettent à imaginer une arrivée imminente du joueur. Plusieurs d’entre eux fantasmaient déjà sur un transfert de DeMar DeRozan vers Brooklyn. Ce qui entraînait d’ailleurs des réactions des fans des Nets, dégoûtés (mais pourquoi DeRozan est-il si mal aimé ?).

Il y a pourtant une explication beaucoup plus rationnelle à cet achat, non liée au business NBA. Spencer Dinwiddie est en couple avec Arielle Roberson, la sœur d’Andre Roberson, joueur du Thunder. Et elle est originaire de San Antonio. C’est donc juste un moyen de se rapprocher de la famille pendant l’été. Surtout que Dinwiddie est encore sous contrat avec les Nets jusqu’en 2021. D'ailleurs, il a laissé ses fans choisir sa prochaine équipe... pour 25 millions de dollars.