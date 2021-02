Spurs : 4 cas positifs au COVID-19, allez rendez-vous dans un mois !

Il va falloir s’habituer temporairement à une NBA sans les San Antonio Spurs. En effet, les Texans sont actuellement confinés à Charlotte, où ils affronté les Hornets dimanche soir. Ils n’ont toujours pas quitté la Caroline du Nord depuis parce que quatre joueurs sont positifs au COVID-19. De ce fait, leurs trois prochains matches sont d’ores-et-déjà annulés.

Spurs have four positive tests for the coronavirus and league is postponing their next three games, sources tell ESPN. Charlotte is undergoing contact tracing and will have next two games postponed.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 16, 2021