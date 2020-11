Stephen Curry a pleuré en apprenant la blessure de Klay Thompson

Stephen Curry et Klay Thompson sont inséparables. Le premier a beau être arrivé en NBA deux ans avant son camarade, leur réussite est indissociable. Pas étonnant, donc, que le double MVP ait accueilli la nouvelle de la rupture du tendon d'Achille de Thompson comme un énorme coup derrière la tête. Le plus jeune des Splash Brothers va manquer une deuxième saison consécutive dans la ligue et Curry vit la situation avec peine et douleur, comme il l'a raconté à Marc J. Spears de The Undefeated.

"Tu es obligé d'avoir de la peine pour un gars qui a travaillé aussi dur pour revenir et doit vivre quelque chose comme ça. Dans ces cas-là, il faut essayer de penser sur le long terme. C'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Mais Klay a encore beaucoup d'années à jouer et on sera ensemble pour traverser ça. Klay est le meilleur arrière de la ligue, donc apprendre cette nouvelle a été comme un coup de poing dans l'estomac. Il y a eu beaucoup de larmes. Ce n'est pas facile de trouver les mots. Tout ce qu'on peut faire, c'est être derrière lui. On espère qu'il va rester près de nous pendant sa convalescence. Il est capable de revenir fort. C'est un gars qui aime tellement le basket... Il fera tout ce qu'il faut pour revenir sur le terrain et redevenir lui-même. On a confiance en ça".

Terrible : Klay Thompson out pour la saison

Après sa rupture des ligaments croisés du genou en 2019 lors des Finales NBA, Klay Thompson va devoir désormais surmonter l'autre "pire" blessure qui soit pour un basketteur. A la différence d'autres qui ont été victimes du même drame sportif, il a la chance d'être bien entouré et membre d'une franchise qui ne le laissera jamais tomber. Les déclarations de Stephen Curry, mais aussi celles de Joe Lacob le propriétaire, de Bob Myers le General Manager ou Steve Kerr le head coach, vont dans ce sens.

Stephen Curry et Klay Thompson sont tellement proches que le double MVP a été très durement touché par la nouvelle blessure de son ami.