Stephen Curry avait un surnom assez humiliant quand il était rookie

"Steph" ou le "Baby-Faced Assassin". Voilà les surnoms généralement utilisés pour parler de Stephen Curry, la superstar des Golden State Warriors. Mais avant de devenir l'un des joueurs les plus populaires de la planète, le meneur a connu des périodes où il n'était pas le patron de l'équipe et où ses partenaires avaient d'autres surnoms, moins flatteurs, pour lui. Lorsqu'il n'était que rookie, lors de la saison 2009-2010, Stephen Curry se faisait déjà remarquer pour son gabarit et son style de jeu particuliers.

C'est ce que Anthony Morrow, l'ancien tireur d'élite des Warriors, a raconté dans le "Life Podcast" qu'il anime.

"Quand on jouait ensemble aux Warriors, je lui ai un donné un surnom : Middle School Shawty"

En gros, middle school, c'est l'école primaire aux Etats-Unis. Et "Shawty" est généralement un sobriquet utilisé pour des femmes. Si on devait essayer de trouver un équivalent, ce pourrait être quelque chose du genre, "Poupée de l'école primaire" ou un truc comme ça...

Morrow a développé ensuite.

"Stephen Curry jouait de manière aussi insouciante que s'il était à l'école primaire. Sauf qu'en plus de ça, c'était efficace et il est devenu l'un des plus grands joueurs de tous les temps".

Au fur et à mesure qu'il est monté en grade à Golden State, ce surnom a disparu. A partir de la saison 2013-2014, celle de sa première sélection au All-Star Game, on a compris - et ses coéquipiers aussi - qu'il marquerait sans doute un peu plus l'histoire de la NBA que ce qu'ils avaient envisagé à la base.

Anthony Morrow a quitté les Warriors en 2010 et est retraité depuis 2017 et une pige express aux Chicago Bulls.