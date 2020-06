La vie de rêve : La baraque à 31 millions de Stephen Curry

« Mais qu’est-ce que je vais faire de tout cet oseille ? » Une question que se posait Booba mais aussi probablement tous les joueurs NBA. Notamment les plus grandes superstars de la balle orange, toutes multimillionnaires. Alors elles investissent. Le plus souvent dans des entreprises, évidemment, mais aussi des baraques de folie. Stephen Curry a ainsi lâché 31 millions pour une maison gigantesque à Artherton, en Californie. 31 millions, c’est plus que ce que certains de ses pairs gagnent en plusieurs saisons. 31 millions, c’est aussi un record immobilier… dans toute la Bay !

C’est donc dans ce domaine avec piscine, protégé des paparazzis et fans trop encombrants, qu’Ayesha et Stephen Curry élèvent leurs trois enfants. La demeure contient aussi une place spéciale pour faire des barbecues, un abri près de la piscine, un autre anti-incendie mais aussi un parking suffisamment grand pour accueillir une douzaine de véhicules.

Avec un tel manoir, Curry dépense près de 330 000 dollars en taxes foncières chaque année. Bon, il a de quoi les payer.