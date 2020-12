Stephen Curry, un retour plein d’espoir aux Warriors

Après les mauvaises nouvelles avec Klay Thompson, les Golden State Warriors ont besoin d'espoir. Après une saison 2019-2020 ruinée par les blessures des cadres, les Dubs fondaient de grands espoirs pour 2020-2021. Mais la sérieuse blessure de Thompson a logiquement refroidi les ardeurs des Californiens. Mais il y a encore Stephen Curry...

Pour la première fois depuis plus de 9 mois, le meneur a foulé les parquets NBA avec son équipe. Le résultat ? Une victoire face aux Denver Nuggets (107-105) en pré-saison. Ses statistiques ? 10 points, à 3/10 aux tirs, en 21 minutes. Mais le score et son bilan individuel n'étaient pas vraiment importants.

Après seulement 5 matches disputés l'an dernier (à cause d'une main cassée), Curry suscitait ainsi de grandes attentes pour ce retour.

"Il s'agit toujours d'une bonne chose de le voir sur le terrain. Et je pense qu'il a l'air bien physiquement, c'est le plus important. Il a travaillé tellement dur sur cette intersaison et il se trouve dans une bonne forme.

Et maintenant, il doit simplement retrouver son timing et son rythme. Mais c'est assurément un plaisir pour les yeux", a apprécié son coach Steve Kerr pour ESPN.