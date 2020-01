L'image a rapidement fait le tour du monde. Après le match entre les Golden State Warriors et les Milwaukee Bucks (98-107) jeudi, Stephen Curry et Giannis Antetokounmpo ont ainsi échangé quelques mots sur le parquet. Et sur les vidéos, on pouvait donc clairement voir le meneur lancer à l'ailier : "Allez mon gars, faisons-le". Juste après un match et quasiment deux ans avant la Free Agency du Greek Freak, le Warrior parlait-il d'une possible réunion à Golden State ? Cette hypothèse a ensuite enflammé les réseaux sociaux. Pour éviter d'être accusé de "tampering", Curry a rapidement expliqué ses propos pour le journaliste de Yahoo Sports Chris B Haynes : il invitait Antetokounmpo pour le rejoindre... sur un jeu vidéo (PlayerUnknown’s Battleground).

"Allez viens me voir sur ce jeu. Nous pouvons jouer en équipe et faire des dommages. Allez mon gars, faisons-le", aurait ainsi lancé Stephen Curry à Giannis Antetokounmpo.

Doit-on croire aveuglément cette défense de Stephen Curry ? Bien sûr que non. Avec les vidéos qui circulaient, il se devait de se justifier pour éviter une amende. Cette explication est-elle pour autant fausse ? Pas forcément. Les deux hommes se connaissent et le meneur, actuellement blessé, a donc du temps libre à tuer. Reste que cette discussion va continuer d'alimenter les rumeurs pour la FA de Giannis Antetokounmpo en 2021.