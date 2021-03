ASG : Une grande première pour Stephen Curry et LeBron James, ça va envoyer !

Stephen Curry et LeBron James sont dans le paysage depuis tellement longtemps. Même s’ils ne sont pas tout à fait de la même génération, ils ont tous les deux représentés la ligue, et la représentent toujours aujourd’hui. Deux visages phares. Les deux joueurs les plus populaires. Leurs duels lors de trois finales NBA consécutives ont marqué l’Histoire. Mais dans tout ça, on en oubliera presque qu’ils n’ont jamais joué ensemble.

JAMAIS. Jamais dans un match organisé en tout cas. Même pas une campagne commune avec le Team USA. Il y avait soit l’un, soit l’autre mais jamais les deux en même temps sur une compétition internationale. Ils ont toujours évolué dans des Conférences différentes avant que le King ne traverse le pays pour rejoindre les Los Angeles Lakers. Et c’est pile à ce moment-là que la ligue a changé le format du All-Star Game pour instaurer la notion de draft.

C’est justement en faisant sa sélection, hier soir, que LeBron James a choisi Stephen Curry en tout premier. Ils vont donc enfin évoluer ensemble. Et dans un match de gala qui laisse la place au spectacle. Ça promet du lourd. Surtout qu’à leurs côtés, on retrouve des Damian Lillard, Ben Simmons, Luka Doncic, etc. On va kiffer.

