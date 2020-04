Stephen Curry est un mec sympa, mais il ne se laisse pas non plus tacler pour rien sans réagir. Mercredi, Maverick Carter, l'associé de LeBron James, expliquait dans un live Instagram que Curry "ne défendait pas un gramme" et qu'à 38 ans, sans avoir joué depuis 18 ans, "Steph aurait du mal à défendre" sur lui. Le meneur des Golden State Warriors ne s'est pas fait prier pour réagir.

"Quand tu accomplis quelque chose, quoi que ce soit, les gens s'en prennent à toi. Je sais quelle personne et quel joueur je suis. C'est pourquoi que je ne réponds pas aux gens en général. Sois je suis d'accord avec eux, soit j'en ris. Si tu essayes d'utiliser mon nom pour te faire de la pub ou avoir des clics, c'est toi qui a l'air stupide. Du coup, je n'ai pas de problème à laisser les gens parler. Ceux qui savent de quoi ils parlent diront la vérité. Quand j'aurai pris ma retraite, il y aura toujours des haters. La haine est toujours plus bruyante que les compliments. C'est triste, mais c'est comme ça".

Pour être complets, on peut dire quand même qu'après ce tacle initial, Maverick Carter a dit des choses positives sur Stephen Curry - encore heureux - reconnaissant qu'il n'était pas si mauvais en défense.

"Steph est le meilleur shooteur du monde. Et quand ce petit enfoiré est chaud, vous ne pouvez pas l’arrêter. Il est d’ailleurs bon en défense sans le ballon. Mais il a besoin de Klay [Thompson] et Draymond [Green] pour couvrir ses arrières et ainsi le laisser faire ce qu’il fait de mieux".

Steph Curry responds to Maverick Carter’s recent comments about his defense “You look stupid if you saying something to use my name to get...some clicks” 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/4z6egelFiO

— NBA Off the Court (@nba_offthecourt) April 22, 2020