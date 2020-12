Stephen Curry rend un hommage magnifique à Kevin Durant

Ce soir Kevin Durant va retrouver les parquets. Après des mois d'absence, l'ancien meilleur scoreur de la ligue va enfin pouvoir faire de nouveau frémir les filets et lever la foule (virtuelle). Et comme la NBA fait toujours bien les choses, c'est face à son ancienne équipe des Warriors qu'il inaugurera son retour.

Stephen Curry fera lui aussi son retour sur les terrains. Pour une blessure moins grave évidemment, mais cela fait également une éternité que l'on n'a pas vu le meneur de Golden State balle en main dans un match officiel. C'était le 31 octobre 2019. Il y a plus d'un an...

Ce sera aussi la première fois que les deux hommes s'affronteront après leurs trois années incroyables passées sous le même jersey et durant lesquelles ils ont remporté deux titres en trois finales NBA. L'occasion parfaite pour Steph de répondre à quelques questions de nos confrères de NBC concernant son ancien coéquipier.

"Ca nous donnait de l'énergie et ça nous permettait de nous motiver dans nos objectifs de grandeur. Quand vous le voyez de près et le côtoyez personnellement tous les jours, vous n'avez pas d'autre choix que d'essayer d'atteindre son niveau d'excellence."

"J'étais toujours en admiration lorsque je voyais ce qu'il était capable de faire sur un terrain", confessait Stephen Curry à propos de Kevin Durant. "Et je sais qu'il ressentait la même chose à mon égard. C'était une des raisons de notre succès d'ailleurs. On se nourrissait l'un de l'autre."

Ces paroles ne sont évidemment pas surprenantes pour celui qui a toujours su montrer beaucoup de respect à ses coéquipiers, quitte parfois à se mettre volontairement en retrait pour le bien de l'équipe. Mais Stephen Curry reconnait également que c'est aussi grâce à KD s'il a réussi à progresser d'un point de vue individuel ces dernières années.

"Les grands joueurs vous permettent de donner le meilleur de vous-même", ajoutait-il. "J'espère qu'il en a été de même pour lui. On se pousse les uns les autres. On est toujours en concurrence avec d'autres équipes, mais on est aussi en concurrence entre nous lorsque l'on s'entraine, lorsque l'on fait des exercices de tir, que je le regardais travailler et que lui me regardait. Pendant ces trois années, il y a eu une vraie alchimie entre nous et une belle camaraderie sur le terrain."