Stephen Curry se fout complètement de la conférence Est

Stephen Curry a récemment admis qu'il ne s'intéressait pas du tout à la conférence Est et à son classement.

Une saison NBA est tellement longue et éprouvante que certains joueurs ne s'occupent pas vraiment des autres équipes. En particulier lorsque la leur a déjà des problèmes à résoudre. C'est le cas pour Stephen Curry. Pour le moment, les Warriors sont sur courant alternatif, la faute à l'irrégularité chronique des troupes de Steve Kerr. Le double MVP n'est pas exempt de tout reproche non plus mais, à côté de lui, personne ne se montre vraiment.

Alors Stephen Curry n'a pas vraiment de temps à accorder aux autres, même à l'équipe de son propre frère avec qui il est très proche. Interrogé sur les Sixers, Curry ignorait même que Philly était leader à l'Est.

"Je ne suis pas la conférence Est donc je ne le savais pas. Je savais qu'ils jouaient bien et qu'ils étaient content de récupérer Seth après les protocoles Covid. Mais tout le reste, je n'en savais rien du tout."

Après tout, il faut gérer l'absence de Klay Thompson, l'adaptation de James Wiseman, les pétages de plomb de Draymond Green, les choix douteux de Kelly Oubre Jr (et non rien sur Andrew Wiggins qui n'est pas si mauvais). Pas simple d'être le leader des Warriors en ce moment.

