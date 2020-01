Stephen Curry touché par les compliments d’Allen Iverson

Le meneur des Golden State Warriors Stephen Curry a vraiment apprécié et a été touché par les compliments d'Allen Iverson.

Lors du dernier All-Star Week-end, le meneur des Golden State Warriors Stephen Curry avait été encensé par Allen Iverson. En effet, l'ancien des Philadelphia Sixers avait répété que Curry était le meneur de son 5 majeur de tous les temps. Un énorme compliment de la part d'un joueur qui a marqué de son empreinte son passage en NBA. Lors du podcast All the Smoke avec Stephen Jackson et Matt Barnes, le leader des Warriors a reconnu qu'il avait été touché par les mots d'Iverson.

"Vous savez c'est marrant, mais j'ai enregistré ses propos sur mon téléphone. C'est fou. Vraiment fou n'est-ce pas ? Je n'ai jamais eu la grosse tête. Mais le gars, à qui j'ai piqué plusieurs choses pour m'inspirer dans mon jeu, me regarde désormais jouer. Certains anciens, ils sont réticents à l'idée de complimenter les nouveaux. Mais de la même manière que j'ai un grand respect pour eux, je veux la même chose dans l'autre sens. Donc quand tu entends ça de la part d'Iverson, ça représente beaucoup", a apprécié Stephen Curry.

Les joueurs des Warriors ont eu plusieurs différents avec des anciens joueurs. Certains ont notamment dévalorisé la saison record des Dubs (73 victoires) par rapport à celle réalisée par les Chicago Bulls (72). Et du coup, Stephen Curry a vraiment savouré l'hommage rendu par Allen Iverson, dont il est aussi un fan.