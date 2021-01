Stephen Curry, tous les paniers de sa nuit magique

Stephen Curry a sorti le plus gros match de sa riche carrière au scoring dimanche, lors du match entre les Golden State Warriors et les Portland Trail Blazers. Damian Lillard avait réussi son record en carrière contre les Warriors avec 61 points ? Curry lui a répondu avec 62 points, au sortir d'un match où l'aîné des Splash Brothers a marché sur l'eau.

Stephen Curry dans cette partie, c'est :

- 62 points, 5 rebonds, 4 passes

- 18/31 au shoot, 8/16 à 3 points, 18/19 sur la ligne des lancers

- Quelques shoots irréels, dont le tout dernier, et un feu intérieur que les Warriors rêvaient de voir en action pour lancer leur saison

Des chiffres et des lettres : retour sur les 62 points fantastiques de Stephen Curry

Tous les paniers de la "career night" de Stephen Curry, c'est par ici.

🔥 Career-high 62 points for Steph Curry! 🔥

WHERE ELSE does a 2-time #KiaMVP and 3-time NBA Champion continue to push the limits of what's possible? #OnlyHere pic.twitter.com/NAtwSGMNyr

— NBA (@NBA) January 4, 2021