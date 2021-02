Les Warriors expliquent pourquoi Stephen Curry n’a pas joué

Stephen Curry s’est échauffé avant de finalement quitter le parquet juste avant le coup d’envoi du match entre les Warriors et les Hornets.

Les Golden State Warriors ont perdu sur le fil contre les Charlotte Hornets à la fin. Avec un coup de sang de Draymond Green, finalement expulsé, qui a coûté cher aux Californiens. Mais ils partaient déjà avec un handicap. En effet, leur meilleur joueur manquait à l’appel. Stephen Curry devait pourtant jouer la rencontre. Il a quitté le parquet quelques minutes avant le coup d’envoi.

Petite frayeur sur le coup : le meneur All-Star avait-il eu un résultat positif au COVID-19 ? Ou était-il cas contact ? Et bien aucun des deux a priori.

« Rien à voir avec le protocole COVID. Il ne se sentait juste pas très bien », assure Steve Kerr.

Stephen Curry serait un peu malade. Les Warriors ne rejouent pas avant mardi (contre les New York Knicks) ce qui devrait laisser le temps au double MVP de se reposer. Il réalise pour l’instant une saison étincelante avec presque 30 points, plus de 5 rebonds et 6 passes de moyenne.

