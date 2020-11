Des nouvelles rassurantes de Stephen Curry, ça fait bien plaisir

Stephen Curry serait en pleine forme et prêt à en découdre à l'approche de la nouvelle saison NBA. On a hâte de le voir à l'œuvre !

Voilà neuf mois que les Golden State Warriors prennent leur mal en patience. Steve Kerr l'a avoué : ce n'était pas facile de regarder les autres jouer dans la bulle tout en restant à la maison. Mais après une longue attente, les champions 2015, 2017 et 2018 vont enfin pouvoir retrouver les parquets. Et ça s'annonce électrique. Surtout avec Stephen Curry à la baguette pour faire le show.

"Je suis prêt à y aller. En forme et bien reposé. On a une très belle opportunité pour revenir forts. On est excité et pressé de faire notre retour", confie le double-MVP.

Et nous aussi, on a hâte ! Les Warriors semblent promis à faire leur retour au premier plan après une saison de transition qu'ils ont bouclé avec le plus mauvais bilan de la ligue. La blessure de Klay Thompson est terrible. Un vrai crève-cœur. L'arrière All-Star va manquer une deuxième saison de suite en raison d'une rupture du tendon d'Achille. Sans lui, les Californiens ne seront évidemment pas les mêmes et ils ne peuvent pas prétendre au titre. Mais ils seront tout de même intéressants à suivre !

Stephen Curry paraît en mesure de faire une grosse saison individuelle. Et autour de lui, il y a quand même du monde. Draymond Green, toujours. Peut-être même avec un esprit revanchard. Andrew Wiggins. Le combatif Kelly Oubre Jr. Le prometteur James Wiseman et aussi les solides Kevon Looney, Kent Bazemore ou Brad Wanamaker.