Sans un tir assassin de Damion Lee à trois-points et sans un coup de chaud de Stephen Curry, les Golden State Warriors afficheront un bilan de zéro victoire en trois matches aujourd’hui. Mais les Californiens ont finalement pris le dessus sur les Chicago Bulls sur le fil (129-128) alors qu’ils comptaient encore huit points de retard à six minutes de la fin.

CQFR : Lee héroïque, Sabonis est clutch, les cancres se rebiffent

Puis Curry, revenu en jeu, s’est surpassé, inscrivant 13 points dans le money time pour mener les siens à la victoire. Avec le game winner de Lee, bien évidemment. Un premier succès important. Qui fait du bien au moral après deux lourdes défaites. Mais les Californiens sont loin d’avoir réglé leurs déboires. En défense comme en attaque. C’est justement de ce côté du parquet que le coach Steve Kerr pense avoir trouvé une grande partie du problème.

Steve Kerr said he's starting to "get a better feel" how this new Warriors roster should play offensively. He's simplifying things. Kerr: "I’m finding we need to get more guys into high step-ups, getting them downhill, spacing the floor."

