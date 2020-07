Pas sûr que Stephen Curry en ait réellement besoin, mais JJ Redick a pris sa défense.

Il y a quelques jours, Bomani Jones d’ESPN expliquait que, pour lui, le meneur des Golden State Warriors n’était pas une superstar, mais plutôt le « meilleur joueur de système de tous les temps ». Dans son podcast, JJ Redick a reçu le journaliste et lui a clairement expliqué qu’il n’était pas d’accord.

Mais d’abord, voici ce qu’avait dit Jones au sujet de Stephen Curry :

« C’est ma manière de dire si c’est une superstar - est-ce qu’on a une chance de gagner un titre juste grâce à sa présence dans l’effectif ? Il faut voir le reste du roster, mais si la première chose que vous me dites, c’est que vous avez ce gars, alors nous avons une chance. (…)

Je pense que même avec avec un Stephen Curry en bonne santé, vous devez mettre certaines pièces spécifiques autour de lui. (…)

Si vous me dites que vous avez Kevin Durant, vous avez une chance de gagner le championnat. Si vous me dites que vous avez Kawhi Leonard, ma réponse immédiate est ‘Vous avez une chance de gagner le championnat’. La même chose avec LeBron et Giannis. Vous me dites que vous avec Steph, je veux que vous m’en disiez un peu plus. Mon seul problème avec Steph - et c’est un gros problème - c’est pour se créer son propre tir. Il peut se créer son tir s’il shoote à 12 mètres.

Il a un handle de fou et tout ça. Il y a quelque chose de différent. C’est dur à expliquer ce qui se passe avec lui, mais Steph est en quelque sorte comme le meilleur joueur de système de tous les temps. Et je ne dis pas ça pour de manière négative. Mais vous ne pouvez pas vous mettre en 1-4 flat (un porteur de balle, les 4 autres joueurs collés à la ligne de fond) et lui dire ‘mets-nous un tir’. »