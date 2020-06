La stat qui montre à quel point Stephen Curry est un monstre d’adresse en playoffs

Stephen Curry a son lot de détracteurs. C’est le propre des plus grands champions. Et malgré ses trois bagues, le meneur des Golden State Warriors est parfois raillé sur son absence de trophée de MVP des finales. Le symbole, si l’on en croit ceux qui doutent de lui, qu’il est souvent porté par les autres et non l’inverse. Comme s’il était moins performant dans les moments les plus chauds de la saison. Et pourtant, c’est faux, Curry est une machine à marquer des paniers en playoffs. Avec une adresse absolument redoutable. La preuve en chiffres.

Comme le relaie Yahoo! Sports, le joueur de 32 ans affiche un pourcentage de réussite effectif de 55,8% en playoffs. C’est bien plus que de nombreuses superstars comme Kevin Durant (52,8%) ou Michael Jordan (50,8%) voire une autre légende comme Kobe Bryant (48%).

Career eFG% in the Playoffs Stephen Curry : 55.8% Chris Paul : 52.9%

LeBron James : 52.8%

Kevin Durant : 52.8%

Kyrie Irving : 51.3%

Michael Jordan : 50.3%

James Harden : 49.2%

Kobe Bryant : 48.0%

Damian Lillard : 48.0% Russell Westbrook : 44.4% Steph's efficiency is unreal pic.twitter.com/92Z7zZzimh — Antonin💧 (@antonin_org) June 11, 2020

Alors le pourcentage effectif donne plus de valeur aux trois-points, ce qui explique en grande partie les résultats. Stephen Curry est l’un des meilleurs tireurs extérieurs de tous les temps, si ce n’est le meilleur. Ça fait logiquement grimper sa moyenne. Mais c’est important de noter qu’il est plus adroit que d’autres snipers référencés ou d’autres très grands shooteurs comme MJ (à mi distance) ou KD (de partout).

C’est aussi le signe que Curry sait bien choisir ses tirs. Même les plus fous, qu’il maîtrise à force d’entraînement. Ses statistiques en carrière en playoffs sont d’ailleurs excellentes : 26,5 points, 45% aux tirs, 40% à trois-points, 5,4 rebonds et 6,3 passes. Clairement un grand.