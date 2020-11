Vous avez été surpris que Stephen Silas soit nommé head coach des Houston Rockets ? Figurez-vous que lui aussi. Il y a ceux qui attendaient un grand nom du coaching pour succéder à Mike D'Antoni. D'autres qui espéraient voir un petit génie issu du basket universitaire débarquer pour reprendre le flambeau. La direction, désormais orpheline de Daryl Morey, parti à Philadelphie, n'a choisi ni l'un, ni l'autre. Silas, fils d'un grand nom et ex-coach de la ligue, est ressorti de son entretien avec les Rockets avec le sentiment de ne pas être l'heureux élu.

C'est ce qu'a expliqué son père Paul Silas, dont il a longtemps été l'assistant à Charlotte.

"Il est sorti de là en me disant qu'il n'aurait pas le job. Je lui ai dit que ça allait finir par arriver. Je le savais. Ils le voulaient. Malgré ça, il me disait : 'Je ne crois pas que ça se produira, Papa'. C'est arrivé et je suis incroyablement heureux", a expliqué Silas au Houston Chronicle.