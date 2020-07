Steve Kerr, son aveu sur la saison 2019-2020 et Stephen Curry

Les Golden State Warriors ont connu une saison 2019-2020 galère. Diminuée par le départ de Kevin Durant pour les Brooklyn Nets et l'absence sur blessure de Klay Thompson, la franchise californienne avait peu d'espoirs en début d'exercice. Cependant, on se disait qu'avec un Stephen Curry de gala, les Dubs avaient tout de même la possibilité de se battre. Peut-être même pour une place en Playoffs si Draymond Green retrouvait son impact. Finalement, le meneur s'est blessé pour 5 mois et l'intérieur a déçu. Mais de son côté, Steve Kerr se montre lucide sur la saison de son équipe. Et même avec Curry, le coach des Warriors n'aurait pas été en mesure de réaliser un miracle.

"Pour être totalement franc, je pense que cette saison aurait été dans tous les cas difficile. Même avec Stephen Curry en bonne santé. Je crois qu'il y avait tout simplement trop de facteurs contre nous sur cet exercice.

Bien évidemment, avec Steph, nous aurions gagné bien plus de matches. Il est tellement talentueux. Donc il aurait réussi à gagner de nombreuses rencontres juste grâce à lui", a estimé Steve Kerr pour le podcast Damon, Ratto & Kolsky.

Il était Curry avant Curry et Kaepernick avant Kaepernick

Une analyse juste de la part de Steve Kerr. En début de saison, les Warriors étaient aussi en difficulté malgré la présence de Stephen Curry. Avec lui sur tous les matches, Golden State aurait eu plus de victoires, mais sans pouvoir rivaliser avec les meilleurs. Et au final, cet exercice de transition risque d'être utile avec un très bon pick à venir lors de la Draft "grâce" au pire bilan de la NBA.