Steve Kerr et Gregg Popovich sont certainement les entraîneurs qui s’expriment le plus et le mieux sur la politique US ces derniers temps. Ce coup-ci, le coach des Golden State Warriors a fait court et efficace.

Pour rappel ou info, CNN a expliqué il y a quelques heures que la Maison-Blanche prévoyait un speech du président Donald Trump. Cette intervention présidentielle porterait sur la race et l’unité nationale.

Après la mort tragique de George Floyd et les manifestations qui ont suivi, les réponses, l’attitude et les interventions (ou les silences) du président américain n’ont clairement pas été jugées à la hauteur par les manifestants et l’opinion. C’est pourquoi son entourage réfléchit à une intervention dans le courant de la semaine. C’est ce qu’a suggéré le secrétaire d’état au logement et au développement urbain, Ben Carson, dans une interview avec CNN.

Sans surprise, Steve Kerr n’a pas manqué de réagir à l’idée d’un potentiel discours de Donald Trump sur la race et l’unité nationale :

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!!!!!!!!White House is considering a Trump speech to the nation on race and unity - CNNPolitics https://t.co/7CgWLCT5Xi — Steve Kerr (@SteveKerr) June 8, 2020

On n’est pas vraiment surpris que l’info fasse rire le technicien des Golden State Warriors. Il y a quelques jours, il ne s’est pas gêné pour qualifier Trump de « raciste ».

Quoi qu’il en soit, espérons que le rire de Steve Kerr ne se transforme pas en rire jaune. Car pas sûr qu’un tel discours apaise les tensions…