La règle, c’est la règle. Et au sein d’une équipe, elle s’applique à tous ses membres. Même les superstars. Stephen Curry et il l’accepte, ce qui fait d’ailleurs de lui un MVP pas tout à fait comme les autres. Hors de question de bénéficier d’un traitement de faveur. Alors quand le meneur était en retard pour un vol, il n’a pas cherché d’excuse.

« Eric Housen, notre gars qui gère les voyages, l’a appelé et Steph a répondu ‘désolé, c’est de ma faute, je suis avec Draymond [Green] et Drake, on est en retard », raconte Steve Kerr.