Steve Kerr entretient généralement de bons rapports avec les médias. Le head coach des Golden State Warriors est ce que l'on appelle un bon client, souvent intéressant et prêt à répondre aux questions de fond. Par contre, mieux vaut éviter de le citer de manière incorrecte. Surtout si cela le met en porte à faux vis à vis d'un de ses anciens joueurs et que le joueur en question se nomme Kevin Durant.

Drew Schiller, du média Warriors Outsiders, l'a appris à ses dépens.

Dimanche, le journaliste a ainsi posté un tweet censé résumer une déclaration de Kerr lors de son passage dans le podcast de Logan Murdock et Raja Bell chez The Ringer. Il y expliquait que même si la saison passée avait été dure, il avait pris plus de plaisir durant cette saison-là que "lors de la dernière année de Kevin Durant à Golden State".

Ni une, ni deux, "KD" a répondu de manière visiblement interloquée, laissant croire à un possible conflit avec son ancien coach. Pourquoi venait-il soudainement le citer directement comme cause quasiment directe du fait qu'il n'avait pas aimé cette fameuse saison ? Il faut se rappeler que lors des playoffs, les Warriors ont perdu Kevin Durant et Klay Thompson sur des blessures très graves.

"C'est hilarant", a tweeté Durant.

Sauf que Steve Kerr n'avait en fait jamais directement cité Kevin Durant. L'ancien joueur des Bulls et des Spurs a bien expliqué que la dernière saison avait été dure et moins amusante que les autres, mais pour un ensemble de raisons. Devant la presse lundi, Kerr a immédiatement pris la parole pour exprimer son mécontentement. Il n'y a pas eu d'éclats de voix, mais juste une colère froide et de la déception.

"Je veux que les choses soient extrêmement claires. Si vous voulez la vérité, je vous encourage à écouter le podcast. C'était un coup très bas et injuste. Prendre ce commentaire, le mettre dans un tweet et le balancer dans l'univers comme ça était irresponsable et dangereux. Je suis en colère. Je pense que c'est mal".

Drew Shiller s'est rapidement excusé en reconnaissant qu'il avait mérité les critiques de Steve Kerr.