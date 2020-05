Steve Kerr rend un superbe hommage à Gregg Popovich

Il ne s'agit pas d'un secret, Steve Kerr a appris le métier d'entraîneur aux côtés de Gregg Popovich. Les deux sont proches et partagent de nombreuses opinions. Pourtant, l'actuel coach des Golden State Warriors n'a pas été l'assistant de celui des San Antonio Spurs. Cependant, il a beaucoup appris de la collaboration entre les deux hommes quand Kerr était encore un joueur. Et au moment de décrire l'entraîneur "idéal", l'homme de 54 ans n'a pas manqué de rendre un hommage appuyé à Popovich.

"J'ai toujours eu le sentiment qu'il fallait trouver un équilibre entre la vulnérabilité et l'expertise. C'est ce qui fait un grand leader. Et Pop a totalement compris ça. Il est une personne très vulnérable et pourtant il représente aussi une vraie force et un immense courage.

Je comprends que ces choses sont liées entre elles, mais ce qui fait la différence c'est l'expertise. Pop n'a pas peur d'être vulnérable car il a une confiance absolue en lui. Il connait ses qualités pour diriger une équipe. Et je pense que tous les coachs doivent rechercher cette combinaison", a estimé Steve Kerr pour le podcast Flying Coach.

Des compliments bien évidemment mérités pour Gregg Popovich. A ce poste de coach depuis 1996, le boss des Spurs a remporté 5 titres de champion NBA dans sa carrière.