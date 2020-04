Steve Kerr a réussi à faire taire Draymond Green… avec une lettre !

Il ne s'agit pas d'un secret, Draymond Green parle beaucoup. Que ce soit dans les vestiaires, sur le parquet ou même dans les médias. Pour autant, l'entraîneur des Golden State Warriors Steve Kerr parvient à gérer la personnalité de son intérieur malgré quelques accrochages.

En février 2016, une altercation a eu lieu entre les deux hommes lors d'un match contre l'Oklahoma City Thunder. Et plutôt que de confronter directement son joueur par rapport à cet incident, le coach de 54 ans a décidé de lui remettre une lettre de 4 pages.

"J'étais arrivé à un point où je me disais : 'si Steve me dit encore un truc, je vais me lâcher sur lui'. Mais il n'a rien dit. J'attendais avec impatience qu'il me confronte, j'étais prêt à devenir fou. Mais il m'a écrit une lettre de 4 pages. Et aujourd'hui, je suis toujours incapable de vous révéler le contenu de cette lettre. J'ai seulement lu les premières lignes.

'Draymond, je voulais t'écrire cette lettre, je sais que les choses sont compliquées en ce moment. Tu es frustré et ça commence à partir en vrille'. Puis j'ai fermé la lettre et je l'ai jeté. Je me suis dit qu'il me connaissait, qu'il m'avait compris et je n'avais pas besoin d'en voir plus", a confié Draymond Green pour le podcast All The Smoke.

Depuis, le lien entre les deux hommes s'est encore renforcé, grâce notamment aux titres remportés. Et cette saison, malgré les difficultés sportives des Warriors, Steve Kerr a régulièrement encensé le leadership de Draymond Green.