Le seul joueur à avoir gagné 4 titres de suite depuis les Celtics des 60’s

Steve Kerr n’est pas l’un des plus grands joueurs de l’Histoire mais c’est clairement un champion. Et il fait partie d’une catégorie très particulière : celle des joueurs qui ont gagné quatre titres de suite. Dans cette liste prestigieuse, on retrouve onze ex-membres des Boston Celtics des années 60… et l’actuel coach des Golden State Warriors. Le seul à avoir accompli cet exploit depuis cinquante ans.

Le meneur remplaçant a d’abord décroché trois bagues avec les Chicago Bulls en 1996, 1997 et 1998. C’est même lui qui a inscrit le game winner, suite à une passe de Michael Jordan, lors du dernier match des finales 97. Mais une fois les taureaux démantelés par Jerry Krause, Kerr a eu la bonne idée de signer aux San Antonio Spurs. Il est une nouvelle fois allé au bout, en 1999. Puis encore en 2003. Soit cinq titres en tant que joueur.

Devenu coach, Steve Kerr a remporté trois championnats avec les Warriors et il a donc encore renfloué son palmarès. Un gagnant, on vous dit. Bien sûr, il n’était pas un joueur majeur. Jamais plus de 7 points de moyenne en playoffs lors de chacune de ses cinq bagues. Mais il était tout de même un membre à part entière de l’effectif, capable de peser sur certaines séquences. Et le voilà dans le livre des records NBA.

